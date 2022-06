Calciomercato Lazio, Fabio Maistro a un passo dalla SPAL

Era una lotta a due tra Ascoli e Spal, gli Estensi hanno avuto la meglio: Maistro è ad un passo dal trasferimento a titolo definitivo...

E' pronto a uscire un altro elemento in casa Lazio, dopo l'addio di Adekanye che ieri si è ufficialmente accasato al Go Ahead Eagles. I biancocelesti in queste ore, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, hanno definitio l'accordo con la SPAL per il trasferimento a titolo definitivo di Fabio Maistro. Il centrocampista classe 1998 lascia la Lazio dopo 3 anni in cui non ha mai avuto chance ed è stato sempre girato in prestito, vestendo le maglie di Salernitana, Pescara e Ascoli. Le sue ottime prestazioni in Serie B lo avevano portato vicino ad una conferma con i bianconeri, ma l'inserimento della SPAL lo ha spinto verso Ferrara. Per Maistro è pronto un contratto fino al 2025 che firmerà nelle prossime ore, mentre seono ancora da svelare i dettagli dell'accordo tra i due club.

