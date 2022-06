Calciomercato Lazio, l'Ascoli insiste per Maistro: le ultime

Tra i calciatori che faranno ritorno dai prestiti c'è anche Fabio Maistro, ma il suo futuro potrebbe già essere stato deciso.

Il 30 Giugno molti giocatori mandati in prestito dalla Lazio faranno ritorno alla base. La società è al lavoro per piazzare alcuni di questi, come Escalante che piace al Cadiz, Muriqi in trattativa con il Mallorca e Vavro ad un passo dalla permanenza al Copenaghen, mentre per altri il futuro è ancora tutto da decidere. Ad avere già le idee chiare, invece, sembrerebbe essere Fabio Maistro. La mezz'ala veneta, fresco di rinnovo con la Lazio fino al 2024, ha passato la stagione in prestito all'Ascoli, rincorrendo il sogno salvezza, e a breve farà ritorno a Roma. Nella Capitale, però, il centrocampista, che lo scorso anno era stato anche tra i convocati per Auronzo, dovrebbe essere solo di passaggio. Il futuro di Maistro, infatti, sembrerebbe essere ancora a tinte bianconere, come annunciato da Massimo Pulcinelli, presidente dell'Ascoli, ai microfoni di Radiosei: "Maistro? La prossima settimana sarà ancora un giocatore dell'Ascoli, poi tornerà alla Lazio. Abbiamo, però, grosse possibilità di averlo ancora con noi la prossima stagione".