Calciomercato Lazio, Marca: c'è l'offerta dello United per Milinkovic

Calciomercato in fermento fin quando non sarà inquadrato il futuro di alcuni profili di altissimo livello. Due di questi corrispondono ai nomi di Milinkovic-Savic della Lazio e Paul Pogba del Manchester United. Il francese vuole lasciare i Red Devils, come confermato dal suo agente Mino Raiola, fonte quantomai diretta in questi frangenti. Neanche la volontà di Ole Gunnar Solskjaer di eleggere Pogba a vice capitano può cambiare le sorti di quello che sembra un destino già scritto. Il Real Madrid è pronto all'assalto, il Manchester United dovrà cautelarsi con un sostituto all'altezza. È qui che viene a crearsi un'ipotetica girandola che, secondo il portale spagnolo Marca, vede inserirsi il profilo di Milinkovic-Savic. Il gigante serbo della Lazio è un obiettivo del club inglese e dalla Spagna parlano già di un'offerta ben definita: 75 milioni di euro. Una valutazione di tutto rispetto, ma sulla quale Lotito non potrà far altro che sorridere e declinare. Sul piatto manca ancora molto per assicurarsi le prestazioni del Sergente.

