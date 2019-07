Lazio, la campagna abbonamenti parte forte: dopo 24 ore già vendute mille tessere

Mille tessere già staccate dopo 24 ore. La riapertura della campagna abbonamenti è scattata giovedì alle 12.00, con il toccante slogan "Sappiamo farvi emozionare", e nel pomeriggio di ieri - come riportato dalla rassegna di Radiosei - erano già in mille i tifosi con l'abbonamento in tasca. La Lazio spera che quest'anno si possa superare quota 20mila, raggiunta la scorsa stagione dopo la riapertura delle vendite a gennaio (a settembre si era superata di poco la soglia dei 19mila). L'entusiasmo non manca: la società biancoceleste si sta muovendo in modo astuto sul mercato e soprattutto si ripartirà dalla gioia della della Coppa Italia conquistata. Sono davvero tanti i motivi per abbonarsi quest'anno.

LE FASI DELLA VENDITA: La vendita è partita giovedì 4 luglio e terminerà venerdì 23 agosto. Fino al 21 luglio i vecchi abbonati hanno il diritto di prelazione sul proprio posto, mentre i nuovi abbonati potranno sottoscrivere la tessere sui posti liberi. Dal 22 luglio la vendita sarà libera e aperta a tutti. I prezzi sono accessibili: dai 230 euro per Curva Nord e Distinti agli 800 euro della Tribuna Montemario. Senza dimenticare le solite promozioni per vecchi abbonati, U14 e, da quest'anno, anche gli studenti potranno fruire di una promozione speciale.

