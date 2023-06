Calciomercato Lazio | Marcos Leonardo, i tifosi del Santos si scagliano contro il presidente

Bufera totale in casa Santos. Non è una situazione semplice per il club brasiliano che sta facendo i conti con tante situazioni difficili. Dopo 11 giornate di campionato i bianconeri, che da sempre lottano per il titolo e le zone nobili di classifica, sono tredicesimi in graduatoria con appena 13 punti. Non possono essere contenti i tifosi che, in modo particolare sui social, si stanno scagliando contro la società considerata "la maggiore responsabile di quello che sta succedendo". Presi d'assalto in modo particolare i profili del presidente Andres Rueda definito addirittura come "il peggior presidente della storia del club", protagonista di una "pessima gestione". Non sono piaciute in modo particolare le ultime dichiarazioni del patron bianconero che ha aperto alla cessione di Marcos Leonardo e di alcuni talenti. "Sta mettendo in vendita tutti i migliori calciatori", scrivono i supporters sui social. Momento difficile per il Santos sia come squadra che come società.