Calciomercato Lazio, Marín (AS) spara alto: "Il Watford chiederà 50 milioni per Suárez"

È Luis Suárez il nome caldo per il mercato della Lazio. Non l’attaccante del Barcellona, irraggiungibile, ma il 22enne colombiano che tanto bene sta facendo al Real Saragozza in Segunda División. I biancocelesti, complici gli ottimi rapporti, avrebbero già un’intesa con gli agenti (gli stessi di Luis Alberto e Jony) e sarebbero pronti a convincere ora il Watford proprietario del cartellino con un’offerta importante. Intervistato dai colombiani di GolCaracol.com Javier Marín, giornalista spagnolo di ‘AS’, sembra avere idee differenti: “Qui a Saragozza Suárez, fin dal primo momento, ha conquistato l’affetto dei tifosi per gol e dedizione. In questa stagione si è rivelato un giocatore chiave per Víctor Fernández. Con altri tre gol può raggiungere quota venti e diventare il nono giocatore nella storia del club a riuscirci in Segunda División. Molti club hanno chiesto di lui, ma è di proprietà del Watford. Al Saragozza sperano che, in caso di promozione, possa restare in Spagna. Il Watford chiede tantissimo, quasi 50 milioni. Una cifra che, per come sta il mercato con il Coronavirus, è difficile un club possa pagare. Suárez si trova bene al Saragozza e vorrebbe fare un’altra stagione qui, specie se in Liga e ancora con Víctor Fernández in panchina. Ha detto di essersi innamorato della Romareda e la tifoseria ogni volta gli regala grandi ovazioni”. Considerazioni che sembrano tuttavia un po’ distanti dalla realtà. La famiglia Pozzo, con il giocatore in scadenza nel 2022, può accontentarsi di una cifra decisamente inferiore. Senza considerare che Lalo Arantegui, direttore sportivo del club spagnolo, ha già fatto capire quanto sarà difficile trattenere l’attaccante nato a Santa Marta.

LUIS SUAREZ, LE CARATTERISTICHE - Javier Marín ha parlato anche delle sue abilità tecniche: “È un attaccante che non dà nessun pallone per perso, lotta su ogni palla. Ha trasformato in gol alcune giocate che sembravano impossibili: è molto rapido e forte. Regge bene i contrasti con i difensori, ha un buon tiro e si muove bene tra gli spazi sia sul corto che sul lungo. In Segunda División fa la differenza, la sua mentalità vincente contagia anche i compagni. Avrà un futuro brillante perché ha fame e voglia di emergere. Prima o poi lo chiameranno anche in Nazionale, non gli manca nulla”.

