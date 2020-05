Calciomercato Lazio, la mossa di Tare e Lotito per Suarez: ecco l'offerta

CALCIOMERCATO LAZIO, SUAREZ - Luis Suarez cerca il salto di qualità in carriera, come il suo omonimo del Barcellona. L'attaccante colombiano di proprietà del Watford dei Pozzo, esploso in prestito al Saragozza in Segunda Division spagnola, è braccato dalla Lazio che l'ha individuato come rinforzo da Champions per la prossima stagione. L'intesa con il giocatore sarebbe già stata trovata, manca quella con il Watford che aspetta Suarez alla base dopo l'esperienza in prestito. Difficile però che il giocatore rimanga in Inghilterra, sono tante le squadre che lo inseguono e che lo tentano, con i biancocelesti però in vantaggio su tutti. Come riporta la rassegna di Radiosei, Lotito e Tare avrebbero in mente il piano per portarlo ad Inzaghi: un'offerta da 15 milioni più bonus, in totale 18-20 milioni, per convincere Pozzo a lasciar partire il colombiano. Se il calciatore farà pressione alla società e la Lazio presenterà una proposta del genere, facile pensare che Luis Suarez in estate venga a Roma.

