Calciomercato Lazio, per Suarez c'è la fila. Ma i biancocelesti sono favoriti

CALCIOMERCATO LAZIO, FILA PER SUAREZ - C'è la fila per Luis Suarez, attaccante del Watford in prestito al Saragozza, ma la Lazio è in testa. Lo confermano dalla Spagna, dove il nome del classe '97 continua a girare con una certa frequenza, ma soprattutto lo attesta l'intesa che ci sarebbe tra il club biancoceleste e gli agenti del giocatore. Tare segue Suarez da tempo, ha anticipato la concorrenza che però resta folta. Non solo Valencia e Atletico Madrid, il portale spagnolo 'fichajes' riporta l'interesse di Real Betis, Inter e Galatasaray ma specifica che la Lazio rimane la meta più gradita per la prossima stagione. Il tempismo del ds biancoceleste potrebbe dare i suoi frutti.

Pubblicato l'8/05 alle ore 15:50