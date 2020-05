Serie A, no al modello tedesco: ecco la procedura in caso di calciatori positivi

Una domanda che si fanno in molti e al quale non c'è ancora una risposta definitiva. Cosa succede se nel corso della stagione un calciatore risulti positivo al Coronavirus? Una cosa sola è certa per il momento. In Italia non si seguirà il modello tedesco, secondo cui non è previsto l'automatismo giocatore positivo-messa in quarantena. In Serie A, se un calciatore verrà trovato positivo al test, come ogni cittadino, dovrà osservare un periodo di messa in isolamento di almeno due settimane. A riportalo è La Gazzetta dello Sport.

Serie A, oggi il via libera agli allenamenti di squadra: la Figc si attrezza

Serie A, Spadafora: "Tra stasera e domani il parere sul protocollo Figc"

Torna alla home page