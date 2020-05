Serie A, oggi il via libera agli allenamenti di squadra: la Figc si attrezza

Dopo la ripresa degli allenamenti individuali, i club di Serie A attendono l'ok del comitato tecnico scientifico anche per le sedute collettive. Un via libera che, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, dovrebbe arrivare oggi e che seguirà regole severe: test molecolari per l'intera rosa, seguiti da un ritiro blindato di almeno due settimane, senza contatti con l'esterno. In caso di nuova positività la quarantena individuale non basterà ma sarà necessario l'isolamento di chiunque sia venuto a contatto con il nuovo caso, fattore potenzialmente problematico una volta ripreso il campionato che potrebbe fare paralizzare nuovamente tutto. La Figc si sta dunque attrezzando per evitare possibili nodi: visto il protocollo in caso di nuova positività si cercherà in tutti i modi di minimizzare il rischio contagio, aumentando al massimo la frequenza dei controlli anche dopo il ritiro tramite tamponi o test sierologici. Il calcio si prepara, serviranno buon senso, regole ferree e una certa dose di fortuna.