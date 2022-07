Calciomercato Lazio, Muriqi al Maiorca: ecco ingaggio e durata del contratto

TUTTOmercatoWEB.com

È stato ufficializzato nei giorni scorsi, dopo una trattativa intensa, il ritorno di Vedat Muriqi al Maiorca. L’attaccante kosovaro proseguirà la carriera nel club che ha segnato la sua rinascita, lo hanno atteso con ansia i tifosi e lui stesso ha desiderato questo momento. La cifra del trasferimento si aggira intorno ai 10 milioni, ma c’è una variazione per quanto riguarda l’ingaggio e la durata del contratto. Inizialmente si era parlato di un accordo quadriennale a poco meno di quattro milioni lordi a stagione, ma stando a quanto riporta UltimaHora le cifre sarebbero diverse. La durata è stata fissata a cinque anni, con scadenza a giugno 2027, mentre l’ingaggio è pari a 4,3 milioni di euro lordi. Con questa operazione l'attaccante ha voluto garantirsi un anno in più di contratto con la società spagnola, ritoccando al ribasso l'ingaggio annuale rinunciando così ai 5 milioni lordi a stagione che percepiva in biancoceleste (accordo fino al 2025) e che avrebbe continuato a guadagnare se avesse firmato fino al 2026 col Maiorca.

