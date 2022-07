Calciomercato Lazio, Muriqi saluta il Maiorca: "Sarò sempre rosso e nero"

Vedat Muriqi non tornerà al Maiorca e sembrerebbe vicino al Bruges: l'attaccante, intanto, saluta il suo ex club sui social con una lettera...

In pochi mesi di prestito tra Vedat Muriqi e i tifosi del Maiorca si è creato un grande legame, rafforzato dalla salvezza raggiunta. ll "pirata" con i suoi gol e il suo spirito combattivo ha aiutato il club spagnolo nel centrare il grande obiettivo e questo è stato apprezzato non solo dal popolo maiorchino, ma anche dalla dirigenza. La società spagnola ha, infatti, cercato di accordarsi con la Lazio per il riscatto, ma la distanza tra le parti era troppa. Per questa ragione, morta ogni speranza, Muriqi ha voluto ringraziare sui propri canali social il Maiorca:

"Cari tifosi del Maiorca, Mi avete mostrato tanto affetto dal primo momento in cui ho messo piede sull'isola. Mi avete sempre trattato come un vero Maiorchino e siete stati molto di supporto. Mi avete fatto sentire a casa dal primo minuto. Sono anche felice che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo come squadra. Questo non sarebbe stato possibile senza la vostra forza e il vostro sostegno. Tifosi, staff tecnico, compagni di squadra e l'intera isola di Maiorca; Grazie per questi meravigliosi 6 mesi. Il mio cuore è con voi e sarà sempre essere rosso e nero. Il pirata Vedat".

Muriqi saluta il suo ex club e forse anche la Lazio. L'attaccante, infatti, sembrerebbe a un passo dal Bruges e questa lettere d'addio sembrerebbe essere ua conferma della decisione presa. L'ultima speranza di ritorno al Maiorca, potrebbe esser volata via con l'accordo con il club belga.