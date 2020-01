Calciomercato Lazio, occhi su Pjaca: gli aggiornamenti

Il calciomercato invernale ha aperto i battenti. In casa Lazio, il club è impegnato nella cessione dei calciatori ai margini del progetto. Sistemati loro si proverà a fare qualcosa in entrata. L'obiettivo è non alterare troppo la rosa e mantenere l'equilibrio dello spogliatoio. L'idea del diesse Tare è di aspettare una buona occasione e di portare a Formello un calciatore affidabile che possa fare bene alla rosa, come accaduto lo scorso anno con Romulo. Un nome che va tenuto d'occhio per le ultime ore del calciomercato è quello di Marko Placa. Il croato, dopo le esperienze a Schalke 04 e Fiorentina, è tornato alla Juventus. Il giocatore è perfettamente recuperato dopo il brutto infortunio subito lo scorso anno in viola, ma ancora non ha trovato spazio con Sarri. L'idea dei bianconeri è quella di cederlo per cercare di ritrovare il giocatore che la incantò con la maglia della Dinamo Zagabria. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, il Cagliari sarebbe in pressing sul giocatore. Giulini vorrebbe metterlo a disposizione di Maran, ma l'ipotesi rossoblù non è la sola. Anche Verona e Parma hanno chiesto informazioni. Atalanta e Lazio, invece, lo seguono da lontano e per entrambe potrebbe essere una soluzione last minute da ultimi giorni di mercato. Se ne saprà di più con il passare dei giorni quando anche Pjaca scioglierà le riserve sulla destinazione preferita.