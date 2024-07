Calciomercato Lazio | Offerta dell'Al-Hilal per Vitor Roque: la sua risposta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Quale futuro per Vitor Roque? Diversi club su di lui, tra cui anche la Lazio. Il Barcellona potrebbe lasciarlo partire in prestito in questa sessione di mercato. Manca solo da chiarire la sua destinazione. Oltre ai biancocelesti e al Porto, si sono fatti avanti anche il Corinthians e l'Al-Hilal. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore la società araba avrebbe avanzato una proposta per il brasiliano, che però, insieme al suo agente, avrebbe prontamente rifiutato. La sua prossima squadra, quindi, non sarà la stessa di Milinkovic. Si attendono sviluppi: la Lazio rimane vigile.