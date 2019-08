Calciomercato Lazio, Pavlovic e la questione attaccante: il riassunto

Il calciomercato corre verso la conclusione, la dead line del 2 settembre si avvicina sempre di più. In casa Lazio la giornata ha comunque una sua valenza per quanto riguarda l'affare Pavlovic. Il giocatore del Partizan, come confermato dall'agente, ha accettato il corteggiamento dei biancocelesti: 5.5 milioni al club serbo e la garanzia di lasciarlo in patria in prestito per un anno. La prossima stagione sbarcherà sulle rive del Tevere un grande talento, con un pizzico d'esperienza in più rispetto a oggi.

L'ATTACCANTE - Rimane aperta anche la questione relativa all'attaccante che Inzaghi avrebbe richiesto alla società. I nomi sono sempre gli stessi, Llorente, Hassan, Sanabria e Simeone, ai quali si sono aggiunte le voci su Kalinic e Babacar. Se il primo viene dato in Spagna più vicino al Napoli, l'intermediazione di Mendes potrebbe semplificare la trattativa con il Braga per il secondo. La sensazione però è che, se l'affare dovesse andare in porto, si concretizzerebbe in chiusura di sessione, in prossimità del gong finale. Suggestiva la notizia di un sondaggio per De Paul, per il quale l'Udinese spara altissimo, mentre la Lazio continua a tenere nel mirino Vignato del Chievo.

USCITE - Giornata interlocutoria per quanto riguarda Wallace, sviluppi per Durmisi. Il Fenerbahce vede ridursi le speranze di arrivare a Laxalt per la volontà del giocatore di non andare in Turchia e la richiesta di 15 milioni del MIlan. Tra gli obiettivi rimane il danese della Lazio, con il quale i Canarini hanno già un accordo di massima. Manca quello con la società bianoceleste, che non vuole fare minusvalenza dopo la cifra spesa la scorsa estate.

