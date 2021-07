Calciomercato Lazio, Pedullà: "Scambio Luis Alberto-Insigne? Sarebbero tutti d'accordo"

Il caso Luis Alberto sta facendo chiaramente discutere. Lo spagnolo non si è presentato al raduno della Lazio e ha chiesto qualche giorno in più per prolungare le ferie estive. Il club fa sapere di aver concordato un permesso, ma il giocatore non è nuovo ad atteggiamenti sopra le righe e la comunicazione della società sembra più che altro un modo per cercare di non far deflagrare il caso. Sulla vicenda s'è espresso - in diretta su Sportitalia - Alfredo Pedullà: "La Lazio non si aspettava questa diserzione. Per la società è incedibile, però è chiaro che questo mal di pancia appartiene alla scorsa stagione, quando ci fu anche qualche frizione con Lotito per quanto riguarda gli stipendi. Ma la Lazio lo aspetterà e cercherà di risolvere". Anche perché al momento non ci sono proposte che si avvicinano alle richieste di Lotito: "La Lazio lo valuta almeno 45 milioni e non mi risultano trattative avviate con club che sono stati accostati, tipo la Juventus. Se vogliamo fare fantamercato visto che a Napoli c’è Insigne in uscita, uno scambio Luis Alberto-Insigne metterebbe tutti d’accordo. Ma è solo fantamercato".