Calciomercato Lazio: per Muriqi si fa dura, il Maiorca cambia obiettivo?

CALCIOMERCATO - C'è aria di cambiamenti nella Capitale, specialmente dalle parti di Formello. Igli Tare e Lotito devono risolvere la questione legata agli esuberi per facilitare quella in entrata. Tra questi c'è Vedat Muriqi che dopo il prestito al Maiorca, la dirigenza biancoceleste e quella del club delle Baleari hanno intavolato una trattativa. L'operazione va a rilento, il riscatto è fissato a 12 milioni ma Lotito potrebbe scendere anche tra i 10/11 milioni. Il Maiorca non è disposto a pagare quella somma tanto che è arrivato a toccare solo quota 8 milioni. Proprio per questo, come riporta fanatikcomtr, il Maiorca ha avanzato un'offerta di 5 milioni di euro al Fenerbahce per l'attaccante turco di 30 anni Serdar Dursun. Nell'ultima stagione il giocatore ha giocato 32 partite segnando 15 gol e fornendo anche 3 assist. Chissà che il club spagnolo non abbia abbandonato la pista Muriqi...