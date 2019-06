Calciomercato Lazio, Pogba: "Potrei lasciare Manchester". E Milinkovic...

Una notizia che può interessare anche la Lazio. Da Tokyo ha parlato Paul Pogba, che dopo un evento commerciale si è intrattenuto con i giornalisti e ha ammesso la possibilità di lasciare il Manchester United: "Ci sono molti rumors e tante cose a cui pensare. Per me sono stato per tre anni a Manchester e mi sono comportato bene, ho vissuto alcuni bei momenti e alcuni momenti brutti, come tutti, come succede ovunque. Dopo questa stagione e tutto quello che è successo in questa stagione, anche se la mia stagione è stata la mia migliore stagione, penso che per me potrebbe essere un buon momento per avere una nuova sfida da qualche altra parte. Sto pensando a questo: avere una nuova sfida da qualche altra parte", ha detto il francese conteso da Juventus e Real Madrid. I due club che seguono anche Milinkovic. Ma l'acquisto di Pogba chiuderebbe il discorso almeno per una delle due.