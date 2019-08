Calciomercato Lazio, Preiti: "Milinkovic rimarrà un altro anno a Roma"

Il calciomercato della Lazio dipende in gran parte dal destino di Milinkovic. Man mano che passano i giorni e ci si avvicina alla fine della sessione di acquisto in Premier (domani alle 18, ndr), le possibilità di permanenza del serbo aumentano. Antonello Preiti, manager dell'area tecnica della Cremonese, ha detto la sua ai microfoni di Sportitalia: "La crescita di Milinkovic è stata enorme in questi quattro anni di Lazio. Io credo che i biancocelesti sanno fare mercato, sia Lotito che Tare sono molto bravi.Se c'è un'offerta importante il ragazzo può andar fuori, ma probabilmente rimarrà un altro anno alla Lazio. Essendo uno dei migliori centrocampisti è necessaria un'offerta irrinunciabile per liberarlo".

LAZIO, LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO

LAZIO, OBIETTIVO 20 MILA ABBONAMENTI

TORNA ALLA HOMEPAGE