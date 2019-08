Lazio, obiettivo quota 20mila abbonamenti. E il derby può aiutare...

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti della Lazio. Già superata quota 15mila abbonamenti, un risultato molto positivo per il club biancoceleste che però spera di poter raggiungere e superare la tanto agognata quota 20mila, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Mancano ancora più di due settimane alla chiusura, il periodo dopo ferragosto sarà cruciale e la società si aspetta un'impennata. Soprattutto ora che anche i calendari sono stati resi noti: la Lazio giocherà la prima in casa l'1 settembre alle ore 18 contro la Roma. La stracittadina alla seconda giornata di campionato potrebbe spingere molti tifosi a correre in fretta ai botteghini per assicurarsi i posti migliori. I prezzi popolari aiuteranno in questo senso.



