Calciomercato Lazio, pres. Trabzonspor: "Yazici? C'è distanza con il Lille"

La situazione di Sergej Milinkovic Savic resta bloccata. Per il momento, tutto sembra fermo. Il Real Madrid ha raggiunto l'accordo con Van de Beek, anche se l'affare non esclude l'arrivo di Paul Pogba. Tuttavia, senza la sua cessione, il Manchester United non si muoverà per il serbo biancoceleste. E il tempo scorre, dato che un eventuale affare è possibile solo entro l'8 agosto. Un effetto domino che congela anche l'interesse della Lazio per Yusuf Yazici. Il centrocampista turco piace molto al club biancoceleste, che lo teneva d'occhio per sostituire, eventualmente, Milinkovic. Duellando con il Lille, altrettanto interessato al giocatore. Il presidente del Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, ha parlato proprio della trattativa con il club francese: "L''interesse del club di Lille continua a esserci, i colloqui proseguono. Ma il nostro atteggiamento è sempre lo stesso: loro insistono con la loro prima offerta, noi, allo stesso modo, ribadiamo la nostra richiesta. Questa è la situazione. C'è una differenza importante tra quanto propongono e quanto invece vogliamo noi". Per il momento, dunque, l'arrivo di Yazici al Lille resta lontano.

