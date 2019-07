Calciomercato Lazio, il Lille ci riprova per Yazici: il Trabzonspor tentenna

Il calciomercato della Lazio è in stand by, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Tutto è legato alla cessione o meno di Milinkovic: nel caso in cui il serbo dovesse partire, il ds Tare tenterebbe l'affondo soprattutto a Yazici e Szobszlai. Fino a quel momento ogni trattativa resta in fase di stallo. Chi ne sta approfittando, per quanto riguarda il centrocampista turco, è il Lille. I francesi (nonostante quanto scritto in patria nella notte) non mollano Yazici e stanno provando in tutti i modi a convincere il Trabzonspor. Dove non arrivano i milioni, arrivano le contropartite. Come riporta il sito turco 61saat.com, infatti, la dirigenza transalpina si sarebbe incontrata con quella del club di Trebisonda. L'esito dei discorsi si può tradurre in due offerte: la prima di 16 milioni più il cartellino del difensore Edgar Iè (valutato 6 milioni) è stata rifiutata, mentre la seconda starebbe facendo vacillare il Trabzonspor. Il Lille ha alzato la posta, proponendo ai turchi 18 milioni più il centrale e il 20% della futura rivendita di Yazici. L'offerta è ancora sul tavolo e a Trebisonda tentennano, se la Lazio vuole veramente il turco dovrà affrettare i tempi: cessione di Milinkovic o meno.

