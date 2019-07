Calciomercato Lazio, Llorente apre alla Fiorentina: ma Simeone...

Ha acceso il calciomercato della Lazio nelle ultime ore, perché il suo è un nome pesante: Fernando Llorente si è svincolato dal Tottenham, e vorrebbe tornare in Italia. I biancocelesti potrebbero valutare il suo acquisto in caso di addio con Caicedo – al momento poco probabile – o di Milinkovic ma, nel frattempo, un'altra società sta muovendo passi da gigante verso l'ariete ex Juventus. Come riporta Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina avrebbe incassato il gradimento del giocatore che, però, arriverebbe a una sola condizione: la cessione di Giovanni Simeone. La punta viola è in uscita dal club toscano, ma al momento non è stato facile per il ds Pradè trovargli una sistemazione. Il Cholito ha rifiutato alcuni club di medio livello della nostra Serie A e, se non dovesse trovare una destinazione gradita, potrebbe decidere di restare a Firenze. Questa fase di impasse sta bloccando anche l'operazione con Llorente, che quindi al momento resta alla finestra in attesa di una proposta ufficiale. Fino a quando Simeone non lascerà la Fiorentina, lo spagnolo non chiuderà definitivamente la porta ad altre eventuali opportunità.

