UFFICIALE - Marius Adamonis va in prestito al Catanzaro

Come anticipato, Marius Adamonis ha scelto il Catanzaro. Diversi club di Serie C erano sul portiere, il quarto nelle gerarchie per la Lazio, ma l'ex Casertana ha preferito i giallorossi. Il lituano andrà in Calabria in prestito per una stagione. A confermarlo è la stessa società biancoceleste che, pochi istanti fa, ha ufficializzato l'affare tramite un comunicato comparso sul sito del club: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marius Adamonis alla U.S. Catanzaro". Non si è fatta attendere anche la contro-ufficialità, quella del Catanzaro. Ecco la nota pubblicata sul sito del club calabrese: "L’US Catanzaro comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere Marius Adamonis. L’estremo difensore lituano, classe 1997, arriva dalla SS Lazio per un anno con la formula del prestito secco. Nello scorso campionato ha disputato 23 gare con la Casertana mentre l’anno precedente ha collezionato sette presenze in serie B con la Salernitana. Adamonis, che era stato chiesto da diverse società di serie superiori, si è già aggregato al gruppo, a disposizione di mister Auteri".

