Calciomercato Lazio, non solo Milinkovic: lo United pensa a Matuidi

CALCIOMERCATO LAZIO - Bruno Fernandes, Rakitic e ora anche Matuidi. Oltre a Milinkovic, il Manchester United sta valutando altri profili, nuovi candidati alla sostituzione di Paul Pogba, orientato verso Madrid. Come riporta Tuttosport, i Red Devils starebbero pensando di acquistare il centrocampista bianconero (la cui valutazione si aggira sui 50 milioni) insieme a Bruno Fernandes – che costerebbe invece 60-62 milioni. Il serbo della Lazio, invece, rimane l'obiettivo numero uno. Ma anche il più costoso. Difficile strapparlo ai biancocelesti per meno di 90 milioni, un investimento che potrebbe precludere agli inglesi la possibilità di effettuare un altro acquisto sulla mediana. Al netto della cessione di Pogba, infatti, il Manchester United ha un centrocampista in meno rispetto alla passata stagione (per la cessione a parametro zero di Ander Herrera) e quindi preferirebbe portare a termine almeno due operazioni in entrata. I profili al vaglio della società sono tanti, tra pochi giorni il cerchio si restringerà inevitabilmente.

LAZIO, LOTITO SU MILINKOVIC

LAZIO, LE PAROLE DI MURGIA

TORNA ALLA HOMEPAGE