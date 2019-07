Lazio, Murgia: “Accetto le scelte di Inzaghi, ma avevo bisogno di giocare”

Una vita nella Lazio, poi l'arrivederci dello scorso gennaio tramutatosi in addio quest'estate. Murgia ha salutato la sua casa per giocare con maggiore continuità, la Spal - e l'affare Lazzari - rappresentavano l'occasione da prendere al volo. Però, c'è sempre spazio per parlare del suo recente passato. L'ex centrocampista biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni: “Roma è una piazza difficile, e se il mister fa le sue scelte io devo rispettarle. In questo momento della mia carriera avevo bisogno di giocare con continuità e mettermi in discussione. Per questo ho lasciato la Lazio”.

