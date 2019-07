Stadio Lazio, Frongia: “Ho proposto a Lotito il Flaminio, ma ha rifiutato"

Calma piatta sul fronte che riguarda il nuovo stadio della Lazio. Il progetto, rivisto e rinnovato rispetto a quello presentato 14 anni fa, è ancora in cantiere. Inoltre si attendono sviluppi definitivi sull'impianto della Roma a Tor di Valle, la cui futura realizzazione sarebbe inevitabilmente un incentivo per l'approvazione anche di quello del club biancoceleste. Nel frattempo, sull'argomento è tornato Daniele Frongia, l'Assessore allo Sport del Comune di Roma. Ecco il suo intervento a Radio Radio, nel quale ha parlato anche del Flaminio: “Lotito? Mi ha parlato del nuovo stadio quando io gli proponevo il Flaminio. Mi disse di no per il progetto che aveva in mente. Il Flaminio non è un contenitore sufficiente".

