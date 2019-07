Calciomercato Lazio, Leonardo in Cina per tenere Neymar. E Milinkovic...

CALCIOMERCATO LAZIO, MILINKOVIC E IL PSG - Il Psg vuole tenere Neymar a tutti i costi e si gioca la carta Leonardo. Il dirigente brasiliano, tornato a Parigi dopo l’esperienza al Milan, è pronto a raggiungere O Ney in Cina per fare da intermediario e convincerlo a rimanere e a rifiutare le avances del Barcellona, intenzionato a riprendersi il talento di San Paolo. La Lazio osserva interessata la vicenda. È chiaro che qualora Neymar venga ceduto, il Psg avrebbe poi un bel gruzzolo da reinvestire nel mercato, decidendo magari di superare il Manchester United e sferrare l’attacco per Milinkovic. In caso contrario - e la spedizione di Leonardo mira proprio in questa direzione - le carte in tavola cambierebbero, facendo fuori i parigini.

