Lazio, Anastasi: “Milinkovic può restare! Llorente come Klose”

Milinkovic può restare, così come Berisha e Lukaku possono diventare dei nuovi acquisti. Questo è il pensiero del giornalista e noto tifoso della Lazio, Filippo Anastasi, che ha anche un paio di sogni nel cassetto per quanto riguarda i prossimi colpi del calciomercato. Ecco le sue parole a Lazio Style Radio 89.3: “Sono ottimista. Penso che Milikovic possa restare alla Lazio, non abbiamo alcun bisogno di venderlo se non alla cifra richiesta che accontenterebbe tutti. Ciò significa che la Lazio è un punto di arrivo anche per grandi giocatori come il serbo. Avere un jolly da 100 milioni in campo significa essere una grande squadra. A centrocampo serve comunque qualcosa, siamo numericamente scarsi: a prescindere dalla cessione o meno di Milinkovic prenderei Szoboszlai. Ha la stessa età di quando abbiamo preso Sergej, a Roma potrebbe fare benissimo”.

LLORENTE COME KLOSE: “Spero che Berisha possa rientrare a pieno regime nella rosa, mentre Badelj penso che andrà via. In attacco invece mi piacerebbe Llorente: potrebbe essere un'operazione alla Klose. È un pluricampione che verrebbe a fare due anni bene qui a Roma dando un grosso aiuto a Immobile e diventando la sponda ideale per le fasce che quest'anno, con Lazzari e Jony, forniranno molti cross. Di Lukaku si sono perse le traccie, sarebbe importante recuperarlo perché è un panchinaro perfetto: l'obbligo è che torni in forma. Bastos per me è uno dei titolari nelle rotazioni, lo considero un giocatore molto forte. Sarei più contento se partisse Wallace invece dell'angolano. Con l'arrivo di Vavro e la conferma di Radu credo che la difesa sia al completo”.

SCUDETTO 1915: “Lo scudetto 1915 va dato alla Lazio ex aequo con il Genoa. I biancocelesti non hanno giocato quella finale perché erano al fronte: ritengo sia un'ottima argomentazione, ci sono miriadi di documenti storici che lo confermano”.

CALENDARIO: “Dopo quello dell'anno scorso con Napoli e Juventus in apertura va bene tutto, non c'è da lamentarsi. Affrontare la Roma subito mi sta bene. I giallorossi ci sono arrivati sopra in campionato ma li vedo molto indeboliti, dobbiamo pestare sull'acceleratore. Quest'anno siamo molto più forti”.

LAZIO, 19 ANNI FA L'ACQUISTO DI CRESPO

LAZIO, VISITE MEDICHE PER BERISHA, LUKAKU E BASTOS

TORNA ALLA HOMEPAGE