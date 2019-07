Lazio, 19 anni fa l'acquisto di Crespo: un'operazione indimenticabile

C'è chi ancora si impressiona per le cifre da capogiro che animano le varie sessioni di calciomercato degli ultimi anni. Cartellini valutati a prezzi sempre più alti, acquisti record, cessioni che arricchiscono le casse dei club: come se scenari del genere fossero del tutto nuovi al calcio italiano. Così non è. E lo dimostra, ad esempio, ciò che accadde il 31 luglio di 19 anni fa, quando la Lazio di Sergio Cragnotti riuscì a far approdare Hernan Crespo a Roma. Il presidente biancoceleste pagò 110 miliardi di lire (cifra che comprendeva anche le contropartite di Almeyda e Conceiçao) al Parma e il 25enne argentino entrò a far parte della storia del club. Non serve neanche fare il confronto tra vecchio e nuovo "conio" per capire che si trattò di una cifra davvero stellare.

