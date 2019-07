Calciomercato Lazio, dalla Francia: il Lille si ritira per Yazici?

Passano le ore e crescono i dubbi. Al centro della questione, ancora Yusuf Yazici - centrocampista del Trabzonspor seguito dalla Lazio - e il Lille. Una trattativa complicata, che continua a snodarsi tra brusche frenate e nuovi assalti. Che sembra sempre a un passo dal decollare, ma che finora ha stentato a sbloccarsi definitivamente. Nelle ultime ore, Yazici sembrava a un passo dal convolare a nozze con i francesi, lo aveva confermato anche il suo entourage. Rassicurazioni che non sono bastate a dissipare i dubbi d'Oltralpe. Il quotidiano 10 Sport solleva la questione e titola: "Il Lille si ritira per Yazici?". D'altronde, in questa trattativa non tornano tante cose. Già due settimane fa, i mastini sembravano prossimi a chiudere con il Trabzonspor. Poi le acque si sono nuovamente calmate e le parti allontanate. Silenzio. Prima del nuovo assalto - negli ultimi giorni -, con l'impressione che la telenovela potesse finalmente concludersi. Ma c'è qualcosa che, evidentemente, continua a frenare i colloqui e a sospendere ogni decisione ufficiale. L'autorevole testata francese dà voce a tutti questi dubbi. "Tutto sembrava pronto per il trasferimento di Yusuf Yazici": un'intesa sommaria inizialmente raggiunta sulla base di 15 milioni, per il quotidiano. "L'ingresso della Lazio ha portato il Trabzonspor ad alzare la posta in palio". Pretese esagerate, per la dirigenza del Lille. Che, nelle ultime ore, avrebbe deciso di abbandonare i negoziati. In effetti, come sottolinea 10 Sport, questo non sarebbe nemmeno il primo affare sfumato per ragioni economiche: "È accaduto lo stesso con Jeff Reine-Adelaide". L'offerta di 15 milioni era stata rifiutata, l'Angers ne voleva almeno 20: "Troppi, per la dirigenza del Lille".

Pubblicato alle 00.20