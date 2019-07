Calciomercato Lazio, Yazici a un passo dal Lille: i dettagli

Giorni cruciali per il calciomercato della Lazio e non solo, visto che il discorso Milinkovic - Manchester United è legato a doppio filo al passaggio di Pogba al Real Madrid. Il puzzle però sta per perdere un pezzo importante in chiave biancoceleste. Yusuf Yazici è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Lille: la nostra redazione ha ricevuto conferme dall'entourage del centrocampista turco che l'operazione con il Trabzonspor si concluderà per 25 milioni di euro. Martedì il ds dei francesi Campos è atteso in Turchia per chiudere il discorso. L'uscita di scena di Yazici fa balzare Szoboszlai del Salisburgo in pole per l'eventuale sostituzione di Milinkovic.

Pubblicato oggi alle 01.11