Calciomercato Lazio | Rafa Silva ha deciso: ecco dove giocherà - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafa Silva lascia il Benfica a parametro zero. In passato l'attaccante portoghese è stato accostato più volte alla Lazio come obiettivo di mercato, soprattutto quando c'era Sarri in panchina. Alla fine, però, l'affare non è andato in porto e lui ha trovato l'accordo con un altro club firmando con il Besiktas. Ad annunciarlo è stato lo stesso club turco sul proprio profilo Instagram: nella foto pubblicata si vede il calciatore in viaggio con il suo agente e una sciarpa bianconera. Questo il post.