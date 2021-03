Calciomercato Lazio, riecco Vazquez: ritorno di fiamma per il Mudo?

La Lazio sarebbe a un passo dall'ingaggio di Franco Vazquez. Il centrocampista argentino, ma con passaporto italiano, sarebbe così biancoceleste a partire dal prossimo 1 luglio. Ne sono convinti alcuni media spagnoli - todofichajes.com e Goldigital - i quali sostengono che l'accordo tra l'ex Palermo e il club di Lotito sia ormai definito. Vazquez, ora in forza al Siviglia, ha il contratto in scadenza a giugno ed è quindi già libero di trovare un'intesa con il suo prossimo club. El Mudo era stato accostato alla Lazio già l'estate scorsa, ma i contatti con il giocatore erano sempre stati smentiti con forza a Formello. Chissà se, quasi dodici mesi dopo, le cose non siano cambiate e Vazquez non possa davvero approdare nella Capitale.