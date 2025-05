Calciomercato Lazio | Tentativo dell'Inter per Rovella: proposto Asllani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Si accende il mercato. In attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore della Lazio, arrivano già le prime proposte per i pezzi più pregiati. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Dazn, l'Inter avrebbe recapitato un'offerta alla società biancoceleste per Nicolò Rovella inserendo Asllani nella trattativa, oltre a un'importante indennizzo economico.

La risposta della Lazio è stata un secco 'no'. Non è escluso però che la dirigenza nerazzurra torni all'assalto per il centrocampista. Oltre ai gradimenti della Premier League, vi avevamo già anticipato dell'interesse dell'Inter. Ma la valutazione di Lotito e Fabiani per Rovella è piuttosto alta.

