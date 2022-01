Calciomercato Lazio, tentativo per Mota: il Monza si oppone

AGGIORNAMENTO ORE 16.20 - Da Monza arrivano smentite su un possibile approdo di Dany Mota alla Lazio. In realtà da parte laziale c'è stato un tentativo forte, ma per ora il club di Berlusconi non apre alla cessione in prestito con diritto. Monza News riporta anche una rapida battuta dell'ad Galliani: "Il nostro mercato in uscita è chiuso, Mota alla Lazio? No".

La Lazio ha in pugno Dany Mota del Monza. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è il portoghese l'alternativa a Miranchuk che ormai è tramontato definitivamente. Il giocatore, classe 1998, colonna dell'Under 21 portoghese è in orbita biancoceleste. Attaccante centrale ed esterno, è un jolly offensivo.

