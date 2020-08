Calciomercato Lazio, trattativa serrata per Muriqi: e l'agente segue i biancocelesti su Instagram...

Lavori in corso per portare Verdat Muriqi alla Lazio. Ancora da limare le cifre dell'operazione, il Fenerbahce continua a fare resistenza sul prezzo. Il giocatore, però, ha messo il club capitolino in cima alla lista delle pretendenti: è lui il prescelto da Inzaghi per l'attacco. Arriva anche un indizio social: l'agente del calciatore ha infatti cominciato a seguire la Lazio su Instagram. Segnali positivi, che fanno ben sperare per l'esito positivo della trattativa. I biancocelesti non mollano la presa, il calciomerato entra nel vivo.

