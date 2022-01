Calciomercato Lazio, trovato l'accordo con il Torino per Fares: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo Escalante e Rossi, è molto vicina una nuova operazione in uscita per la Lazio. L'esperienza di Mohamed Fares al Genoa è terminata dopo appena sei mesi. Come riporta l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, infatti, la società biancoceleste avrebbe già trovato l'accordo di massima con il Torino per il prestito dell'esterno algerino che, in maglia rossoblu, ha giocato e convinto poco. L'ex Spal cerca il rilancio in maglia granata. Ad attenderlo c'è Juric e il suo 3-4-2-1 a tutto campo. Fares ha già l'intesa economica con il club di Cairo e l'operazione sembra in dirittura d'arrivo.