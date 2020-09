Calciomercato Lazio, UFFICIALE: Cicirelli torna in prestito alla Salernitana

Movimenti in entrata in casa Lazio, con il ritorno imminente di Wesley Hoedt, ma anche in uscita. il centrocampista classe 1994 Cicirelli, torna ufficialmente alla Salernitana. Il calciatore, che ha già militato lo scorso anno in granata, torna in prestito alla corte di Castori. Di seguito, il comunicato della società campana, che ufficializza anche l'acquisto di Schiavone dal Bari: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con la S.S.C. Bari per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del centrocampista classe '93 Andrea Schiavone. La Società comunica altresì di aver ratificato l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’94 Emanuele Cicerelli".

Lazio, scuola di formazione post-carriera: all'Olimpico la consegna dei diplomi

Lazio, controlli medici in corso per Luiz Felipe in Paideia - FT

TORNA ALLA HOME PAGE