Lazio, controlli medici in corso per Luiz Felipe in Paideia - FT

Tre giorni all'inizio della Serie A 2020/21 per la Lazio. I biancocelesti affronteranno, sabato alle 18, il Cagliari in trasferta. Inzaghi non potrà contrare su Luiz Felipe ancora ai box dopo l'infortunio rimediato nell'amichevole contro il Frosinone. Il difensore brasiliano è stato sostituito dopo pochi minuti a causa di una botta rimediata alla caviglia. I primi esami hanno allontanato l'ipotesi frattura, nonostante il calciatore fosse uscito dal Benito Stirpe con le stampelle. Oggi, Luiz Felipe si è recato alla clinica Paideia per nuovi accertamenti e controlli medici. Sono attese novità nelle prossime ore per capire quanto ancora il brasiliano resterà lontano dal campo.

