Calciomercato Lazio | Valentini, il Boca lo mette fuori rosa: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - In estate la Lazio dovrà investire anche sul reparto difensivo. La difesa a tre proposta dal nuovo tecnico Tudor presuppone l'arrivo di almeno un altro difensore centrale, in attesa di novità su Gila tornato in orbita Real Madrid. In tal senso dall'Argentina insistono con l'accostamento di Nicolas Valentini ai biancocelesti. Il difensore di proprietà del Boca Juniors è tra i giocatori più promettenti della rosa degli Xeinezes, ma questo non sarebbe bastato per impedirgli di finire fuori rosa. Secondo quanto riporta il portale argentino tn.com, la società avrebbe deciso di escluderlo a causa della grossa indecisione sul suo futuro. Il suo contratto in scadenza a dicembre e le tanti voci di mercato, hanno alimentato la preoccupazione della dirigenza gialloblù al punto da spingerla a puntare su altri profili, sacrificando uno degli elementi più importanti a disposizione. Valentini diventa così un'occasione di mercato da non farsi sfuggire, sul quale vige il gradimento della Lazio, ma anche di altre società italiane come Fiorentina, Inter e Napoli.