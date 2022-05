Calciomercato Lazio, Vecino: “Futuro? Sorpreso dalle voci su Sarri"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La sessione estiva del calciomercato ancora non ha aperto i battenti ma la Lazio si sta già muovendo in tal senso. Tanti sono i nomi sulla lista dei vorrei, tra i profili individuati a proposito del centrocampo c’è quello di Matias Vecino. L’uruguayano non ha rinnovato il suo contratto con l’Inter e quindi si tratterebbe di un affare a parametro zero. Dettaglio non di poco conto. A proposito di questo, nel corso della trasmissione radiofonica Ultimo Arco, il centrocampista ha rivelato: “Sono rimasto scioccato per quello che è successo all'Inter. All'inizio della stagione il tecnico mi ha detto che la mia situazione contrattuale non avrebbe interferito con la mia partecipazione”. Poi anche una battuta sull'interessamento della Lazio: "Mi ha sorpreso la voce sul possibile trasferimento alla Lazio, non ho parlato con nessuno del club, neanche con l'allenatore che conosco bene e di cui ho un gran ricordo. Ora sto pensando solo alla Nazionale e alle partite negli Stati Uniti. Sono aperto a varie possibilità, non sono chiuso a nessun campionato e il mio agente sta gestendo diverse richieste in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania. Sceglierò la prossima destinazione in base al club che mi vorrà, non sarà una scelta fatta in base al Mondiale"

