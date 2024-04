Calciomercato Milan, via al casting post-Pioli: anche Sarri in corsa?

Fonte: Fabrizio Parascani

La pesante eliminazione in Europa League per mano della Roma ha posto la parola fine alla possibilità di vincere un trofeo da parte del Milan. Il club meneghino starebbe pensando di cambiare la guida tecnica per la prossima stagione. Come riporta Tmw, il Milan starebbe vagliando diversi profili, dato che ritiene concluso il ciclo di Pioli sulla panchina rossonera. Ma la domanda che si pongono i tifosi milanisti è: chi sarà il successore?

I candidati più difficili

Il sogno dei tifosi sarebbe Antonio Conte. Il tecnico salentino sarebbe pronto ad allenare il Milan, ma il club rossonero secondo Tmw non lo considera in linea più per le caratteristiche personali che per i parametri economici. Detto questo rimane difficile ma non impossibile vedere il tecnico leccese sulla panchina rossonera. Una delle alternative a Conte sarebbe Maurizio Sarri, ma anche in questo caso le possibilità che possa allenare il Milan sembrano poche. Il club rossonero avrebbe voluto ingaggiare Thiago Motta, ma sul tecnico del Bologna è forte il pressing della Juve che non sembra superabile.

I candidati più probabili sono: Italiano, Palladino, Gilardino e Farioli, tutti allenatori emergenti che vorrebbero fare un passo in avanti nella loro carriera, nomi che però non sembrano entusiasmare in casa Milan.

Per questa ragione si fa strada l'opzione straniera, ecco alcuni profili: Lopetegui ma anche Marco Rose, tecnico del Lipsia che potrebbero essere adatto per il progetto del Milan, ma rimane l'incognita di un tecnico che dovrebbe ambientarsi al calcio italiano e non è scontato che ciò accada.

