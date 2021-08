Calciomercato, Orsolini e gli altri big: la strategia del Bologna

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il Bologna, così come gli altri club, ha bisogno di fare cassa per poter affondare gli ultimi colpi di mercato. Tra i giocatori sul mercato era spuntato il nome di Riccardo Orsolini, sul quale sia la Lazio sia la Fiorentina avevano fatto delle avances. L’esterno infatti piace molto alla dirigenza biancoceleste e si adatterebbe alla perfezione al modulo di gioco di Sarri. Attualmente, come riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna preferirebbe trattenere Orsolini. Il giocatore è ritenuto intoccabile, almeno per il momento, così come Svanberg. Il club rossoblù intenderebbe fare cassa solo con la partenza di Tomiyasu, questa potrebbe essere la settimana decisiva. A contendersi il difensore giapponese Atalanta e Tottenham. Il club felsineo lascerebbe partire il giocatore per 25 milioni, di questi 7 verrebbero reinvestiti nell’acquisto del centrale difensivo dell’Ostenda: Arthur Theate.

