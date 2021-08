Calciomercato Lazio, Hudson-Odoi come ala: può arrivare in prestito

RASSEGNA STAMPA - Sul campo e sul mercato, la Lazio anche da Marienfeld lavora sul doppio fronte. Sarri pensa alla tattica, Tare alle strategie per rinforzare la rosa, e un nome nuovo va aggiunto alla lista: è quello di Hudson-Odoi, esterno d'attacco del Chelsea. Come riporta la rassegna di Radiosei, il ventenne (nato il 7 novembre 2000) inglese potrebbe essere l'ala che serve alla Lazio, già allenata da Sarri durante la sua esperienza ai Blues. Con 'Mau' in panchina, Hudson-Odoi nella stagione 2018-19 ha collezionato 29 presenze, 6 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, muovendosi soprattutto da esterno di sinistra (il ruolo di Correa, che resta in bilico) e destra, ma all'occorrenza ha anche fatto la punta centrale. È un jolly ancora giovanissimo ma già conosciuto a livello internazionale, alla Lazio potrebbe sbocciare definitivamente. Ha il contratto in scadenza nel 2024, il Chelsea potrebbe girarlo in prestito. Per ora è una voce/idea di mercato, da capire se si trasformerà in qualcosa di più.

Calciomercato Lazio, Basic aspetta Tare: la situazione

Torna alla home page