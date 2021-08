Calciomercato Lazio, Basic aspetta Tare: la situazione

C’è il sì di Toma Basic, si è promesso alla Lazio. Serve l’intesa con il Bordeaux e soprattutto una cessione per sbloccare il mercato estivo. L’indice di liquidità in negativo sta complicando i piani di Igli Tare. Il ds, secondo la rassegna di Radiosei, vorrebbe accelerare in queste ore. Anche perché va registrato l’interesse dell’Atalanta: conti in ordine, soldi, Champions. Le carte sono in regola per recuperare terreno nella trattativa e farsi sotto davvero. Basic rimane comunque intenzionato a scegliere la Lazio. Sarà una mezzala di lusso nel super centrocampo di Sarri. Resteranno Cataldi e Akpa Akpro, non sono da escludere sorprese per Escalante, oggi vice Leiva. Se Tare considera Basic ideale per tutti e tre i ruoli della mediana, potrebbe essere inserito anche in regia. Va solo sbloccato il mercato. Toma non vede l’ora di arrivare a Formello.