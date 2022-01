Calciomercato, per l'attacco spunta Cutrone come alternativa: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile. Dopo la cessione di Muriqi, diventerà ufficiale oggi, il club vorrebbe regalare a Sarri un attaccante che possa essere utile per le rotazioni. Miranchuk dell'Atalanta resta la prima scelta. Il russo è in uscita dai bergamaschi che però pretendono garanzie sulla formula con un obbligo o un diritto condizionato. Qualora le cose con i lombardi non dovessero andare bene bisognerà trovare un'alternativa. Tra i tanti nomi emersi c'è quello di Patrick Cutrone dell'Empoli. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il calciatore vorrebbe lasciare la Toscana e approdare in un club per giocare di più. Alla Lazio, con un giocatore come Immobile davanti, gli spazi sarebbero pochi, ma l'appeal del club biancoceleste potrebbe favorire l'affare. Cutrone piace anche a Maurizio Sarri che lo considera una pedina valida. Miranchuk resta il preferito, ma se dovesse saltare attenzione alla strada che porta all'ex Milan.

