Calciomercato, un club di Premier League piomba su Kostic: i dettagli

Filip Kostic è vicinissimo all'approdo in Premier League. Dopo essere finito nel mirino di tante squadre italiane (Juve, Inter e Lazio su tutte), l'esterno tedesco di proprietà dell'Eintracht Francoforte è finito sulla lista dei desideri del West Ham che punta a chiedere l'operazione già nei prossimi giorni. Il calciatore è in scadenza, ma il club tedesco chiede almeno 20 milioni per il cartellino. Gli Hammers ci pensano seriamente.