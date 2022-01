Calendario Uefa: le date di Champions, Europa e Conference League

La Uefa ha comunicato il calendario del 2022, rivoluzionato dalla disputa del Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre. Per quanto riguarda le qualificazioni europee per club, sono state stabilite le date delle giornate della fase a gironi di Champions, Europa e Conference League. Di seguito l'elenco completo.

Settembre

6/7 settembre: prima giornata UEFA Champions League

8 settembre: prima giornata UEFA Europa League

8 settembre: prima giornata UEFA Europa Conference League

13/14 settembre: seconda giornata UEFA Champions League

15 settembre: seconda giornata UEFA Europa League

15 settembre: seconda giornata UEFA Europa Conference League

Ottobre

4/5 ottobre: terza giornata UEFA Champions League

6 ottobre: terza giornata UEFA Europa League

6 ottobre: terza giornata UEFA Europa Conference League

11/12 ottobre: quarta giornata UEFA Champions League

13 ottobre: quarta giornata UEFA Europa League

13 ottobre: quarta giornata UEFA Europa Conference League

25/26 ottobre: quinta giornata UEFA Champions League

27 ottobre: quinta giornata UEFA Europa League

27 ottobre: quinta giornata UEFA Europa Conference League

Novembre

1/2 novembre: sesta giornata UEFA Champions League

3 novembre: sesta giornata UEFA Europa League

3 novembre: sesta giornata UEFA Europa Conference League