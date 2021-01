Calisti: "Derby? La Lazio ha dominato, il 3 a 0 è anche bugiardo..."

Il derby è stato dominato dalla Lazio, che ha portato a casa il risultato in modo netto. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex biancoceleste Calisti: "La Lazio ha stradominato il derby, è stata una gara a senso unico. Il risultato è anche bugiardo, troppo stretto per quello che si è visto in campo. Qualche volta Inzaghi è stato criticato, in questa partita è stato perfetto. La lotta sugli esterni è stata determinante. Nei titolari la Lazio può vincere con tutti, se tutti riescono a recuperare bene è una rosa forte e di esperienza. Il senso di appartenenza anche ha fatto la differenza, penso a Radu, Lulic, Immobile, Inzaghi stesso. L'errore di Ibanez? La partita sarebbe comunque finita nello stesso modo, la Roma è stata sempre in grande difficoltà".